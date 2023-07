BR-376 segue interditada dois dias após desmoronamento no Paraná

A rodovia BR-376, na região dos Campos Gerais do Paraná, segue interditada nesta terça-feira (18/7). Dois dias após um desmoronamento de terra, o trânsito na altura do quilômetro 405, em Tibagi, ainda acontece em meia-pista.

A interdição foi feita no último domingo (16), na pista sentido Ponta Grossa. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão trabalhando no local.

Desde domingo, equipes do DNIT e do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) fizeram a sinalização e atuam para desobstrução e limpeza da pista. O trabalho é feito com cautela, para evitar riscos de novos desmoronamentos de terra. Conforme relatórios, a chuva também atrapalha a remoção.

Rotas alternativas

Os motoristas que precisam passar pela região devem redobrar a atenção. No entanto, as autoridades indicam que rotas alternativas sejam tomadas. Os condutores podem desviar o trânsito pela PR-160 e, em Telêmaco Borba, acessar a PR-340. Em Tibagi, acessar a BR-153 sentido BR-376.

