BR-376 registra filas de mais de 30 km entre o Paraná e Santa Catarina

O trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba está com filas de 33 km entre os quilômetros 635 a 668

Entre o final da tarde e o início da noite desta terça-feira (3), a BR-376 registrou filas de mais de 30 km entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Durante a manhã, a pista sentido Curitiba teve o recorde de 50 km de filas na volta do feriado de Ano Novo.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o trânsito está lento no sentido capital. A fila começa no km 21 da BR-101, em Joinville (SC) e vai até o km 668, em Guaratuba, trecho atingido pelos deslizamentos de terra no final de novembro de 2022.

Paranaense desaparecida

Isabelle Juck Cortes de Souza, 19 anos, moradora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, desapareceu depois de passar o réveillon em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A família está desesperada atrás de notícias sobre o paradeiro da jovem.

Isabelle teria ficado hospedada em um hostel no município catarinense e planejava assistir a um show. O celular dela não está mais recebendo mensagens e ligações desde o meio-dia do domingo, dia 1º.

