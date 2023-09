BR-376 registra 14 km de fila no sentido litoral do Paraná; saiba mais

Final de semana chegou com muito calor, e as praias do litoral paranaense são motivo de desejo para muitos! No entanto, os motoristas precisam de atenção redobrada no trânsito, já que a BR-376 está com 14 quilômetros de fila em dois trechos em Guaratuba. Ambos são no sentido litoral e chegaram a ter pistas bloqueadas, mas todas já estão liberadas.

Um deles é no KM 675, que acumula 6 quilômetros de congestionamento. Um caminhão bitrem tombou no início da manhã deste sábado (23). De acordo com informações da Arteris Litoral Sul, concessionária da rodovia, o veículo estava com uma carga de cimento e o condutor ficou ferido.

Outro ponto de lentidão é no KM 662, que soma 8 quilômetros de fila. Segundo a Arteris, o trecho teve a pista bloqueada mais cedo para controle de tráfego, "para evitar a entrada de mais veículos na serra, por segurança".

Bloqueios programados

A Arteris Litoral Sul informa que está fazendo obras na BR-376 que causarão bloqueios parciais de tráfego no trecho entre os kms 668 e 669 em Guaratuba, em ambos os sentidos da rodovia. Veja a programação:

Pista sentido Curitiba, km 668: no sábado (23) e domingo (24), no período diurno, a faixa direita permanecerá bloqueada, com tráfego fluindo no local pelas faixas central e esquerda, para o remanejamento das barreiras new jersey;Pista sentido Santa Catarina, do km 668,3 ao km 669: no sábado (23), das 14h às 19h, o tráfego fluirá apenas por uma faixa, para serviços de adequação da sinalização horizontal. Após o término dos trabalhos, o tráfego fluirá no local pelas faixas esquerda e central, com apenas a faixa direita permanecendo bloqueada, devido a obras do KM 668,8.

Fonte: informações g1 Paraná.

