BR-376: peça de metal atinge veículo e deixa motorista em estado grave

Fiat Strada foi atingido pela peça de metal

Na tarde desta segunda-feira (20), um motorista ficou em estado grave na BR-376, em Ponta Grossa, após ele ter sido atingido por uma peça de caminhão. O homem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

Segundo os socorristas, ele sofreu um corte na cabeça. Uma peça de caminhão, no formato de disco, estaria solta na pista. Um veículo que seguia sentido Curitiba passou por cima da peça e fez com que ela fosse lançada contra uma Fiat Strada, que vinha logo atrás.

A peça atravessou o para-brisa da caminhonete e atingiu o motorista na cabeça, provocando um Traumatismo Cranioencefálico. O homem também apresentava um ferimento no abdômen e foi encaminhado para uma casa hospitalar do município. O disco ainda quebrou o vidro traseiro do veículo.

fonte: Divulgação/PRF Peça de metal, de um caminhão, estava solta na pista

Com informações de aRede

