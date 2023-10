BR-376, na região de Guaratuba, será bloqueada devido às chuvas

A BR-376, na região de Guaratuba, no litoral do Paraná, será bloqueada preventivamente às 16h desta quinta-feira (12) devido às chuvas que ocorreram na região nas últimas horas. A rodovia será bloqueada totalmente na altura do km 668+800. A informação foi divulgada pela Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Armazém de grãos é destruído por vendaval no Centro-Oeste do Paraná

De acordo com a concessionária, a decisão foi tomada juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. A retenção dos veículos ocorre, no sentido sul no km 633, na Praça de São José dos Pinhais, km 645, no retorno em desnível do km 648, e sentido norte na praça de pedágio de Garuva, km 01, km 06 e no km 671. Há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul/PR, no km 633, e no km 1 da BR-101, em Garuva/SC.

continua após publicidade

A reabertura do trecho só será realizada após melhora das condições climáticas, o que não ocorrerá até, pelo menos, a manhã desta sexta-feira, segundo a Arteris. A concessionária ainda afirmou que mantém o acompanhamento constante do volume das chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.

A orientação é para que os motoristas planejem seu deslocamento e busquem informações atualizadas a partir das 8h sobre as condições de tráfego no local, bem como possibilidade de liberação e rotas alternativas na região, no perfil oficial da concessionária no X (Twitter) (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.

Siga o TNOnline no Google News