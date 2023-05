BR-376: Motorista dorme no volante e invade pista contrária

Da Redação

Acidente aconteceu na manhã desta terça

Duas pessoas ficaram feridas em uma batida frontal entre um carro e uma carreta na BR-376, em Loanda, no noroeste do Paraná, na manhã desta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motorista do carro dormiu ao volante.

A batida ocorreu em uma reta de pista simples. Conforme a corporação, as vias nos dois sentidos precisaram ser interditadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas e foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Paranavaí. As informações são do G1.

O condutor do caminhão não ficou ferido, segundo os agentes.

Outro acidente:

Mulher fica ferida após tombamento de carreta na PR-444 em Arapongas

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (9), na PR-444, em Arapongas. A vítima dirigia uma carreta que saiu da pista na altura do quilômetro quatro, próximo ao Posto Malaquias, onde atingiu o guard rail e, na sequência, um poste de energia elétrica. Após o impacto, o veículo tombou às margens da pista. O acidente foi registrado por volta das 13h20.

A motorista, que a princípio estava sozinha no veículo, ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar). Para ler a reportagem completa, clique aqui.

