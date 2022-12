BR-376 liberada: veja como ficou trecho atingido por deslizamento

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (7) as primeiras imagens da BR-376 revitalizada desde que foi atingida por um deslizamento, no último dia 28. O km 668,7 da via, em Guaratuba, começou a ser liberado gradualmente por volta das 17h30 de hoje. Veja o vídeo abaixo.

Além de registrar o cruzamento dos primeiros veículos – sentido Curitiba e Santa Catarina –, o órgão mostrarou as condições da encosta que despencou sobre uma das mais importantes vias de acesso aos estados catarinense e paranaense.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o tráfego na região funcionará em pista simples para “garantir a segurança de quem trafega pelo local”. “A operação especial será realizada em um segmento de cerca de 800 metros, que está sinalizado para que os motoristas sejam adequadamente orientados”, informou a Arteris Litoral Sul.

De acordo com a empresa, antes da liberação, houve avaliação técnica da concessionária sobre as condições de segurança no trecho, limpeza, drenagem, recuperação de pavimento e sinalização no trecho foram realizados no local.

“A concessionária pretende realizar a liberação gradual das demais faixas do trecho conforme o avanço das obras de contenção. As encostas do segmento também continuarão sendo monitoradas pela equipe técnica da concessionária.”

