BR-376: equipes trabalham no resgate das vítimas de deslizamento

O deslizamento ocorreu por volta das 19h dessa segunda-feira (28)

Policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná estão desde a noite desta segunda-feira (28) trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteris Litoral Sul no atendimento às vítimas do deslizamento de terra no km 669 da BR-376. Bombeiros de Santa Catarina também estão auxiliando as forças estaduais e federais.

O deslizamento aconteceu por volta de 19h e atingiu cerca de 200 metros de ambas as pistas da rodovia, que já se encontravam com filas durante a tarde. As camadas de lama arrastaram ao menos cinco caminhões e 10 veículos para fora da pista, segundo informações preliminares. As equipes de salvamento estão priorizando o atendimento às pessoas atingidas no incidente.

A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 está interditada, sem previsão de liberação. Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC. A rota alternativa indicada para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que a Estrada da Graciosa (PR-410) também está interditada neste momento. Também está bloqueado o acesso ao Litoral pela BR-277 por conta de outro deslizamento.

Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72h o acumulado já ultrapassou os 200 mm em alguns pontos da região litorânea.

