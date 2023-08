BR-376 é totalmente interditada após caminhão com cimento tombar

Um caminhão carregado com uma carga de cimento tombou na rodovia BR-376 na manhã deste sábado (12), entre os Estados do Paraná e Santa Catarina. O motorista do veículo de nove eixos seguia para o território catarinense quando, na altura do quilômetro 668, em Guaratuba, sofreu o acidente.

continua após publicidade

A situação está sendo atendida por equipes das Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, todas as faixas da rodovia, sentido Santa Catarina, estão bloqueadas e não há previsão de liberação.

- LEIA MAIS: Homem morre atropelado por trem ao buscar chinelo nos trilhos no PR

continua após publicidade

O bloqueio para os motoristas acontece em frente a Unidade Operacional de Tijucas do Sul, no quilômetro 662, para evitar filas na Região de Serra. Por volta das 9h30, no entanto, as filas ultrapassavam 12 quilômetros de congestionamento.

Ainda segundo informações da PRF, não há vítimas no tombamento do caminhão. As causas devem ser investigadas.

Siga o TNOnline no Google News