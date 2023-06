BR-376 é monitorada e pode ser bloqueada no Paraná; entenda

Rodovia BR-376, no Paraná

A BR-376 está sendo monitorada pelas autoridades e pode bloqueada preventivamente na região de Guaratuba, no Litoral do Paraná, devido às fortes e constantes chuvas. A concessionária Arteris Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) analisam a situação na altura do quilômetro 669.

De acordo com informações, o fluxo de veículos será proibido caso o acumulado de chuva represente risco para os motoristas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14), apenas um dia após a Estrada da Graciosa ser interditada.

Equipes técnicas da concessionária, que incluem engenheiros e geólogos, monitoram a encosta da BR-376. O objetivo é garantir a máxima segurança dos usuários que precisam trafegar pelo local.

“O acúmulo de água nas áreas dentro e fora da área administrada pela concessionária pode afetar a estabilidade do talude. Por esse motivo, seguimos monitorando o trecho e, em parceria com a PRF, podemos optar por um bloqueio preventivo até que as condições de segurança voltem ao nível adequado”, explica o diretor superintendente da Arteris Regional Sul, Cesar Sass.





*Com informações RicMais.

