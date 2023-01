BR-376 é liberada na manhã desta sexta (20) após novos deslizamentos

Da Redação

Conforme a PRF, a circulação de veículos teve início às 09 horas

Após novos deslizamentos terem sidos registrados na noite desta quinta-feira (19) e a BR-376 ter sido totalmente interditada entre Paraná e Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia está novamente liberada.

Conforme o órgão, a circulação de veículos teve início às 09 horas, mas ocorrerá com o auxílio de uma ação com viaturas e carros de apoio da concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, que também fará a sinalização da serra.

Ainda segundo a PRF, a Arteris informou que as há condições de trânsito com segurança na região. Apesar da liberação, no entanto, há a perspectiva de que os motoristas que passarem pelo KM 669 enfrentem lentidão e congestionamentos devido ao intenso fluxo de veículos.

A concessionária também divulgou uma nota sobre a liberação da BR-376. “A decisão da liberação foi tomada com a avaliação e confirmação da concessionária de que o trecho possui condições estruturais favoráveis para a passagem segura de veículos”, informou.





Confira o comunicado completo:

"A Arteris Litoral Sul informa que, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), liberou o tráfego de veículos no km 668,7 da BR-376. O trecho foi temporariamente bloqueado devido um deslizamento de terra, na noite desta quinta-feira (19), causado por fortes chuvas que atingiram a região de Guaratuba. A decisão da liberação foi tomada com a avaliação e confirmação da concessionária de que o trecho possui condições estruturais favoráveis para a passagem segura de veículos.

O tráfego está sendo conduzido pelas equipes e viaturas operacionais da PRF com apoio da Arteris Litoral Sul. O local também já foi devidamente limpo e sinalizado pelos colaboradores da unidade para a orientação de motoristas. Neste momento, o trecho possui duas faixas liberadas no sentido norte (Curitiba) e uma no sentido sul (Florianópolis).

A concessionária seguirá acompanhando o volume das chuvas na região e, caso seja necessário, em parceria com a PRF, irá decidir sobre bloqueios emergenciais, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR. O objetivo da Arteris Litoral Sul é sempre a de garantir a máxima segurança dos usuários que precisam trafegar pelo local.

A concessionária seguirá informando as condições de tráfego no local em seu perfil oficial no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771 para que motoristas possam programar suas viagens. A empresa aproveitar para reforçar a importância do respeito às sinalizações de tráfego, principalmente aos limites de velocidade do trecho, para que acidentes sejam evitados."





Fonte: Informações RicMais.

