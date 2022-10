BR-376 é liberada após caminhão pegar fogo e interditar pista

Da Redação

A Polícia Rodoviária informou que não há previsão de liberação da pista.

Um caminhão pegou fogo, na manhã deste domingo (16), e provocou a interdição total da BR-376, no sentido Curitiba. O acidente aconteceu, por volta das 8h, no km 653, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi liberada por volta das 11h30, após as equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul trabalharem para conter as chamas.

Por volta das 9h deste domingo, a fila chegava a 10 quilômetros de congestionamento.

Ainda, segundo a PRF, ninguém ficou ferido.

Com informações: Banda B

