BR-376 é interditada novamente nesta quinta-feira (2) entre PR e SC

Rodovia ficará interditada pelo menos até às 6 horas desta sexta-feira (3)

A BR-376 foi emergencialmente interditada às 18 horas desta quinta-feira (2), na região do km 669, em Guaratuba, no litoral do Paraná, devido às fortes chuvas. Conforme comunicado emitido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho foi bloqueado para que a concessionária possa realizar uma análise e acompanhamento do solo, a fim de evitar riscos aos usuários da rodovia. Um deslizamento deixou duas pessoas mortas no local em novembro. É a segunda vez que o trecho é bloqueado nesta quinta-feira.

Ainda conforme a PRF, a rodovia ficará interditada pelo menos até às 6 horas desta sexta-feira (3). A liberação depende da redução da quantidade de chuvas no local. Todos os veículos estão sendo orientados a retornar.

O ponto de bloqueio e último retorno possível está localizado no Posto da PRF em Tijucas do Sul (sentido Santa Catarina). No sentido Curitiba, o bloqueio acontece na praça de pedágio em Garuva. A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança.

Por volta das 18h30, a PRF informou haver 37 quilômetros de fila no sentido Santa Catarina (na altura do km 632) e 5 quilômetros no sentido Paraná (na altura do km 674).

PRIMEIRA INTERDIÇÃO

A primeira interdição do trecho nesta quinta foi preventiva, durante a madrugada, e também foi anunciada por conta das chuvas. Ainda assim, sete horas depois, por volta de 9h20, a PRF liberou o tráfego de veículos em duas faixas sentido Curitiba e em uma sentido Santa Catarina.

Confira o comunicado da PRF na íntegra:

