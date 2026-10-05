BR-376 é interditada no litoral do Paraná após incêndio em caminhão de carga

Bloqueio total ocorre no km 666; Corpo de Bombeiros trabalha no combate às chamas e não há previsão de liberação

Um incêndio em um caminhão que transportava produtos ortopédicos provocou a interdição total da BR-376, na altura do km 666, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (5). O bloqueio atinge o tráfego no sentido Curitiba e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não deixou vítimas.

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O fogo teve início por volta das 8h50 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram deslocadas para o local para realizar o combate às chamas. Por volta das 10h15, o congestionamento na região já alcançava cerca de 6 quilômetros. A rodovia segue sem previsão de liberação para o tráfego enquanto os trabalhos de contenção e limpeza da pista são realizados.