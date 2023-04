BR-376 e BR-101 são totalmente interditadas nesta terça-feira (18)

Da Redação

BR-277 bloqueada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as rodovias BR-376 e BR-101 foram totalmente interditadas na manhã desta terça-feira (18). Conforme a corporação, a decisão foi tomada em razão do elevado nível de chuva registrado na região da serra.

Com a intenção de assegurar a segurança dos usuários, o tráfego está bloqueado nos dois sentidos (Paraná e Santa Catarina). O quilômetro 633 da BR-376, em São José dos Pinhais (PR), e o quilômetro 2 da BR-101, em Garuva (SC) estão interditados e sem previsão de liberação.

Além disso, o trânsito na altura do quilômetro 669 da BR-376, no trecho da Serra do Mar, também foi bloqueado por volta das 08 horas. Os motoristas podem utilizar as BRs 116 e 470 como rotas alternativas. Na BR-277, os caminhoneiros devem se atentar aos limites de peso para acessar o Ferryboat.

A possibilidade de liberação acontece apenas mediante uma nova análise da concessionária responsável, a Arteris Litoral Sul.

fonte: PRF





