BR-376: Concessionária fecha uma das pistas de trecho de deslizamento

Segundo a empresa, o trecho bloqueado tem aproximadamente 800 metros

Nesta segunda-feira (12), a concessionária Arteris Litoral Sul fechou uma das pistas da BR-376 no trecho onde houve o deslizamento que matou duas pessoas. O caso aconteceu no final de novembro. Agora, a rodovia federal tem duas faixas liberadas.

A rodovia ficou totalmente bloqueada por nove dias após o deslizamento. Em nota, a Arteris justificou o bloqueio parcial por causa das obras de retirada das rochas que caíram. Segundo a empresa, o trecho bloqueado tem aproximadamente 800 metros.

Ainda conforme a nota, a concessionária informou que "pretende realizar a liberação gradual das demais faixas com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e a confirmação da segurança necessária para isso".

De acordo com a Arteris, "os serviços estão programados para ocorrer em diferentes turnos, e inclusive, contam com a estabilidade do tempo para que sejam realizados com segurança".

Com informações do g1

