BR-376: buscas por vítimas de deslizamento entram no 4º dia

A tragédia ocorreu na última segunda-feira (28)

As buscas pelas vítimas do deslizamento ocorrido no km 669 da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, entraram no quarto dia nesta sexta-feira (2). Segundo as autoridades, há pelo menos trinta pessoas desaparecidas.

O Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos não foram paralisados durante a madrugada. Cerca de 18 socorristas estiveram no local realizando as buscas e, por volta das 6h, receberam reforço de maquinário.

A operação conta também com cães farejadores, guinchos, caminhões, além de drones equipados com câmeras equipadas com sensores de calor. De acordo com o governo do estado, também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados para evitar riscos de novos desmoronamentos.



Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido nesse local acionar a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas.



O desmoronamento ocorreu na última segunda-feira (28) e, até o momento, há duas mortes confirmadas. A segunda vítima fatal foi identificada nessa quinta-feira (1º) como o motorista Márcio Rodrigues de Souza, de 51 anos.

Além disso, todos os veículos que estavam visíveis desde o atendimento, sendo seis caminhões e cinco veículos de passeio, foram removidas nessa quinta.

