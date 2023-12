BR-369: motociclista fica gravemente ferido após tripla colisão

Siga o TNOnline no Google News

Uma tripla colisão deixou um motociclista gravemente ferido na tarde desta sexta-feira (22), em Londrina, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na BR-369, nas imediações do parque Waldemar Hauer, na zona leste da cidade.

Segundo reportagem da Tarobá News, o acidente envolveu uma Saveiro, uma Van e a moto ocupada por Flávio Rodrigues. Com a queda, o motociclista sofreu uma lesão no fêmur e escoriações no crânio. Ele foi encaminhado em estado considerado grave ao hospital.

O trânsito foi desviado para a marginal da BR-369, já que no momento do acidente, a movimentação era muito grande. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina (HU).





