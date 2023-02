BR-277 terá restrição de veículos pesados a partir desta sexta (03)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Obras na rodovia BR-277, no Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam que haverá restrição de tráfego pesado aos finais de semana de fevereiro na BR-277, na Serra do Mar. A medida foi adotada com êxito em janeiro e ajudou a dar mais trafegabilidade para moradores e turistas que se deslocam entre a Capital e as praias.

continua após publicidade .

A restrição inicia nesta sexta-feira (03), no sentido Litoral, e volta a acontecer no domingo e segunda-feira (05 e 06) no sentido inverso, no retorno a Curitiba, capital do estado. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na BR-277 entre o km 30 (viaduto de Morretes) e o km 60 (antiga praça de pedágio).

LEIA MAIS: Condutor do ônibus que tombou na BR-277 pode ter trabalhado em excesso

continua após publicidade .

Nestes períodos, nos quais são registrados grandes volumes de tráfego, a circulação de veículos leves deve ocorrer com mais agilidade e, após as liberações, motoristas de caminhão irão encontrar a rodovia já com o trânsito desafogado.

Essa mesma prática será adotada nos próximos finais de semana (10 a 13, 17 a 21 e 24 a 27). No carnaval a restrição será na sexta, no sábado, na terça e na quarta.

Apesar de a rodovia ser federal, o Governo do Estado vem colaborando desde as fortes chuvas do ano passado com a garantia da fluidez no tráfego e obras de recuperação em dois pontos, no quilômetro 39 e 41.

continua após publicidade .





Confira a organização do tráfego:

Sexta-feira – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Paranaguá;

Domingo – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Curitiba;

continua após publicidade .

Segunda-feira – 06h00 às 12h00 – bloqueio no sentido Curitiba.





continua após publicidade .

Organização do tráfego no Carnaval:

Sexta-feira – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Paranaguá;

Sábado – 06h00 às 18h00 – bloqueio no sentido Paranaguá;

Terça-feira – 10h00 às 22h00 – bloqueio no sentido Curitiba;

Quarta-feira de Cinzas – 06h00 às 14h00 – bloqueio no sentido Curitiba.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Siga o TNOnline no Google News