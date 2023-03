BR-277 tem trânsito liberado novamente no sentido litoral do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Volume de chuva registrado fez com que "materiais de área lindeira" fossem parar na rodovia

Após um novo bloqueio por volta das 16h50 desta quinta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou o trânsito de veículos na BR-277 no sentido litoral do Paraná por volta das 17h50.

continua após publicidade .

O trecho havia sido interditado para limpeza da pista nas imediações do quilômetro 36, em Morretes. O volume de chuva registrado fez com que "materiais de área lindeira" fossem parar na rodovia.

- LEIA MAIS: Após 20 horas de interdição, PRF libera tráfego de veículos na BR-277

continua após publicidade .

Assim, o fluxo de veículos na BR-277 está liberado, porém, o motorista enfrenta dois desvios no sentido litoral. O primeiro é no km 42, onde um deslizamento de terra foi registrado em outubro de 2022. O segundo é do km 33,9 ao 32,8, por conta das obras em virtude de um afundamento do asfalto na última terça-feira (7).

ENTENDA

O tráfego de veículos na BR-277, no sentido litoral, havia sido liberado na noite de quarta-feira (8) por meio de um desvio. A liberação aconteceu depois de 20 horas de bloqueio total da pista após o afundamento do pavimento na altura do km 33,5 da rodovia, em Morretes.

De acordo com a PRF, o trajeto provisório terá cerca de um quilômetro de extensão, iniciando-se no km 33,9, com término no km 32,8 (sentido litoral). Neste trecho, haverá uma faixa em cada sentido em pista simples, sendo uma para a capital e a outra ao litoral.

continua após publicidade .

Ainda conforme as autoridades, o desvio ficará ativo até que as obras no local danificado sejam concluídas. Não há uma previsão de liberação para este trecho

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News