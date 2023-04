BR-277 segue interditada após acidente com morte envolvendo caminhões

Da Redação

As filas chegaram a 17 Km de congestionamento

A BR-277 segue interditada na manhã deste sábado (29), na altura do quilômetro 41 em Morretes, no Litoral do Paraná. A rodovia federal foi bloqueada em ambos os sentidos após um acidente com morte ter sido registrado no início da tarde desta sexta-feira (28).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda ao motoristas que procurem rotas alternativas, como a BR-376, em Guaratuba, para acesso ao Ferry Boat, e também pela Estrada da Graciosa. Até o momento, somente o trecho Curitiba-Paranaguá foi liberado.

Após o acidente, no final da tarde desta sexta (28), o congestionamento no local foi grande. As filas, nos trechos interditados, chegaram a 17 quilômetros de extensão. Ainda não há previsão de liberação da rodovia.

