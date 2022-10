BR-277 segue em pista simples com restrição para alguns veículos

Da Redação

O tráfego de veículos com excesso de largura ou comprimento foi restrito

O tráfego de veículos com excesso de largura ou comprimento foi restrito na BR-277, em Morretes/PR, na manhã desta segunda-feira (17).

Veículos de carga com largura acima de 3,60m e comprimento acima de 30 metros estão proibidos temporariamente de trafegarem no trecho entre os quilômetros 40 e 42 da rodovia, conforme determinação do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

O tráfego no local segue em sistema de pista simples, devido aos deslizamentos de encosta que ocorreram no local no sábado (15). Apenas a pista sentido Curitiba está sendo usada para o trânsito, com uma das faixas para o tráfego em direção à capital e a outra em direção à Paranaguá.

Equipes da PRF permanecem no local orientando o tráfego e monitorando as condições de segurança da rodovia.

Ainda não há previsão para liberação do trecho interditado (pista Paranaguá). Técnicos do DNIT, do Governo do Estado do Paraná e Defesa Civil, estão realizando o monitoramento e avaliação geológica das encostas.

Recomenda-se a todos os motoristas que, se possível, utilizem rotas alternativas à BR-277 para acessar a região do litoral paranaense. Já os veículos superdimensionados não devem seguir para o local.

