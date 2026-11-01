BR-277 recebe 7 mil carros em direção às praias do Paraná; concessionária alerta para bloqueios parciais

A manhã deste domingo (1º) foi de movimentação intensa na BR-277, no sentido Litoral do Paraná, impulsionada pelas viagens para o feriado de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2). De acordo com o balanço da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável por administrar o trecho que liga Curitiba às praias paranaenses, 7 mil veículos desceram a serra até as 11 horas. O volume é expressivamente maior do que o fluxo registrado no sentido contrário, de retorno à capital, que contabilizou 2 mil carros no mesmo intervalo.

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Para garantir a segurança viária em meio ao aumento de tráfego, a empresa divulgou recomendações aos viajantes e disponibilizou seus canais de atendimento (pelo telefone e WhatsApp no 0800 277 0153). "A EPR Litoral Pioneiro reforça a orientação para que os motoristas planejem o deslocamento, respeitem os limites de velocidade e mantenham distância segura do veículo à frente durante a viagem", orientou a concessionária. O comunicado também alertou sobre possíveis interdições de faixas causadas por serviços de conservação rotineiros, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza dos sistemas de drenagem e roçada ao longo de todo o trecho concedido.

Além das manutenções pontuais, os condutores precisam redobrar a atenção aos pontos com obras de pavimentação e ampliação que ocorrem em ambos os sentidos de diversas rodovias do Estado. Na BR-277, há obras de ampliação entre os quilômetros 68 e 83, além de intervenções de manutenção no quilômetro 74. Trabalhos de ampliação também afetam o trânsito na BR-153, do quilômetro 1 ao 52, e na BR-369, entre os quilômetros 4 e 22. Já na PR-151, as equipes realizam o microrrevestimento asfáltico entre os quilômetros 231 e 232, trecho que opera com restrições e tráfego fluindo em sistema de "pare e siga".