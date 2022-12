BR-277: Movimentação de caminhões é retomada no Porto de Paranaguá

Da Redação

O fluxo voltou a ocorrer a após a liberação da descida em meia pista da BR-277

A Portos do Paraná informou nesta quinta-feira (1) que o Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá está recebendo caminhões de maneira organizada e dinâmica. Com a liberação da BR-277, os veículos estão sendo reagendados, classificados e já ficam aptos para serem chamados para descarga. A estrutura vai absorver o represamento sem maiores problemas.

Segundo dados da Diretoria de Operações da Portos do Paraná, da zero hora às 23h59 de quarta-feira (30), 277 caminhões deram entrada no Pátio Público de Triagem do Porto de Paranaguá. O local é utilizado pelos veículos de carga que aguardam a chamada para a descarga dos granéis sólidos vegetais de exportação.

Nesta quinta-feira (01), da zero hora às 8h30, 155 veículos que estavam no bloqueio chegaram ao pátio. Até por volta das 9h, cerca de 148 caminhões estavam no local, que tem capacidade para mais de 900 veículos.

Para esta quinta, uma média de 400 veículos já estavam agendados. Entre esses, estão incluídos os reagendamentos de quem estava parado. Para sexta-feira (02), 136 já estão agendados, pela manhã.

Alguns terminais, de todos os segmentos, ainda trabalham com o reagendamento dos veículos com a janela de chegada vencida. Porém, o cadastramento deve ser normalizado ainda nesta quinta-feira.

LIBERAÇÃO DA BR-277

Após a liberação da descida em meia pista da BR-277, principal via de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, o fluxo de veículos sentido Litoral foi retomado. Nos dois sentidos da via, na altura do quilômetro 40, o tráfego voltou a fluir pela faixa da subida (sentido Curitiba), desde as 16h da última quarta-feira (30).

