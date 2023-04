BR-277 está interditada há 17 horas; não há previsão de liberação

Da Redação

Calcário está sendo usado na limpeza

A BR-277 está interditada desde a noite desta terça-feira (18), após uma carreta com óleo vegetal tombar e a carga ficar espalhada pela pista na altura do quilômetro 37, em Morretes, litoral do Paraná.

Após 17 horas de trabalho e bloqueio total, o tráfego na rodovia ainda não tem previsão de liberação. Conforme atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi iniciada a limpeza da rodovia no sentido Curitiba, mas o trecho segue interditado em ambos os sentidos.

A corporação informou, ainda, que a limpeza no local está sendo feita com uma carga de calcário, com a intenção de absorver o óleo derramado na pista. Até o momento, dois caminhões foram utilizados.

De acordo com a PRF, a fila no sentido Paranaguá, entre os quilômetros 68 e 37, já alcançou mais de 31 quilômetros de congestionamento,. No sentido Curitiba, por sua vez, a fila é de 13 quilômetros. Veja: null - Vídeo por: tnonline

