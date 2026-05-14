BR-277 é totalmente bloqueada após ônibus pegar fogo no Paraná

Um ônibus pegou fogo na manhã desta quinta-feira (14) enquanto trafegava pela BR-277, no trecho entre Campo Largo e Curitiba. O incidente resultou na interdição total da rodovia no sentido da capital paranaense, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar da gravidade e do susto provocado pelas chamas, não houve registro de vítimas.

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O incêndio teve início com o veículo ainda em movimento na pista. Imediatamente após o ocorrido, equipes de emergência foram deslocadas até a região para combater o fogo, realizar o atendimento da ocorrência e garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pelo local.

A rodovia precisou ser bloqueada temporariamente para facilitar o trabalho de contenção e resgate. Até o momento, as autoridades não confirmaram as causas que levaram o ônibus a incendiar, o que deverá ser alvo de apuração posterior.