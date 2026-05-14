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BR-277 é totalmente bloqueada após ônibus pegar fogo no Paraná

Apesar do susto provocado pelo incêndio no veículo em movimento, não houve registro de feridos

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 08:51:38 Editado em 14.05.2026, 08:51:33
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BR-277 é totalmente bloqueada após ônibus pegar fogo no Paraná
Autor Incêndio em ônibus ocorreu nesta quinta-feira - Foto: Via Araucária

Um ônibus pegou fogo na manhã desta quinta-feira (14) enquanto trafegava pela BR-277, no trecho entre Campo Largo e Curitiba. O incidente resultou na interdição total da rodovia no sentido da capital paranaense, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar da gravidade e do susto provocado pelas chamas, não houve registro de vítimas.

-LEIA MAIS: Motorista foge após acidente envolvendo três carros em Apucarana

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O incêndio teve início com o veículo ainda em movimento na pista. Imediatamente após o ocorrido, equipes de emergência foram deslocadas até a região para combater o fogo, realizar o atendimento da ocorrência e garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pelo local.

A rodovia precisou ser bloqueada temporariamente para facilitar o trabalho de contenção e resgate. Até o momento, as autoridades não confirmaram as causas que levaram o ônibus a incendiar, o que deverá ser alvo de apuração posterior.

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BR 277 incendio paraná PRF transito
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