BR-277 é liberada, mas filas seguem quilométricas nesta quarta (14)

Os motoristas que precisarem passar pela BR-277 na região de Curitiba, capital do Paraná, na manhã desta quarta-feira (14), precisarão de um dose extra de paciência. Filas quilométricas são registradas nas rodovias que dão acesso ao interior do Estado.

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque, carregado com combustível, interditou a BR-277, na altura do quilômetro 136, na tarde desta terça-feira (13), em Bolsa Nova. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito estava totalmente liberado por volta das 23 horas.

De acordo com a corporação, apesar da liberação, em alguns trechos da rodovia federal 277, o fluxo está totalmente parado por conta de motoristas que dormiram nos veículos. As informações são do portal RicMais.

