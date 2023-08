BR-277 é interditada no PR após caminhão tombar; veja rota alternativa

As causas do tombamento não foram informadas

O quilômetro 128 da rodovia BR-277 foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (24), para a remoção de um caminhão tombado. O bloqueio da pista acontece no sentido norte, no trecho que fica em Balsa Nova, na rota entre Curitiba e Ponta Grossa.

De acordo com a corporação, a interdição do tráfego acontece de forma total. A estimativa é que o serviço demore cerca de duas horas para ser finalizado. "A previsão é de interdição total de pista no período de 1h em 1h até a remoção do conjunto", explica a PRF.

As causas do tombamento do veículo, que está caído às margens da rodovia em um barranco, não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Rota alternativa

Como rota alternativa, a PRF recomenda um desvio no quilômetro 123, seguindo por Araucária, Lapa e Porto Amazonas. Veja no mapa abaixo:

