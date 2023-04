BR-277 e BR-376 terão restrições durante feriados; saiba mais

Da Redação

As restrições valem para veículos pesados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as rodovias BR-277 e BR-376 terão restrições de circulação de veículos pesados durante os feriados da Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho e Corpus Christi. A ação visa melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias que sofrem com interdições de faixas de rolamento. Além disso, restrições para pistas simples também serão implementadas. As informações são do G1.

Conforme a PRF, se encaixam na proibição todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens.

Locais de bloqueio

Conforme a instituição, nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação, será proibido o trânsito de veículos de carga articulados nos horários de maior movimento.

Na BR-277, a restrição acontece sempre no sentido do maior fluxo, na descida para o litoral paranaense e no sentido capital, no retorno.

Os bloqueios, na BR-277, acontecerão na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no km 60 e no viaduto de acesso a Morretes, no km 30.

Na BR-376, os bloqueios serão realizados nos dois sentidos, Paraná e Santa Catarina, e serão realizados entre a entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul, no km 648 e a praça de pedágio em Garuva, no km 682.

Restrição para tráfego em pista simples

Para o feriado da Semana Santa, a PRF proibirá, em todos os trechos de pista simples do estado, os veículos ou combinações de veículos cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6 m de largura

4,4 m de altura

19,8 m de comprimento

57 toneladas de PBTC

A proibição vale para os seguintes dias e horários:

Quinta-feira (06/04), das 16h às 22h

Sexta-feira (07/04), das 6h às 12h

Domingo (09/04), das 16h às 22h

A PRF reforça que os caminhões não poderão ficar parados sobre a rodovia ou nos acostamentos.

Restrições na Semana Santa

BR-277

Quinta-feira (06/04), das 14h às 20h, no sentido Paranaguá

Sexta-feira (07/04), das 6h às 12h, no sentido Paranaguá

Domingo (09/04), das 14h às 20h, no sentido Curitiba

Segunda-feira (10/04), das 6h às 12h, no sentido Curitiba

BR-376

Quinta-feira (06/04), das 14h às 20h, em ambos sentidos

Sexta-feira (07/04), das 6h às 12h, em ambos sentidos

Domingo (09/04), das 12h às 18h, em ambos sentidos

Segunda-feira (10/04), das 6h às 12h, em ambos sentidos

Restrições no feriado de Tiradentes

BR-277

Quinta-feira (20/04), das 14h às 20h, no sentido Paranaguá

Sexta-feira (21/04), das 6h às 12h, no sentido Paranaguá

Domingo (23/04), das 14h às 20h, no sentido Curitiba

Segunda-feira (24/04), das 6h às 12h, no sentido Curitiba

BR-376

Quinta-feira (20/04), das 14h às 20h, em ambos sentidos

Sexta-feira (21/04), das 6h às 12h, em ambos sentidos

Domingo (23/04), das 14h às 20h, em ambos sentidos

Segunda-feira (24/04), das 6h às 12h, em ambos sentidos

Restrições no feriado do Dia do Trabalho

BR-277

Quinta-feira (28/04), das 14h às 20h, no sentido Paranaguá

Sexta-feira (29/04), das 6h às 12h, no sentido Paranaguá

Domingo (01/05), das 14h às 20h, no sentido Curitiba

Segunda-feira (02/05), das 6h às 12h, no sentido Curitiba

BR-376

Quinta-feira (28/04), das 14h às 20h, em ambos sentidos

Sexta-feira (29/04), das 6h às 12h, em ambos sentidos

Domingo (01/05), das 14h às 20h, em ambos sentidos

Segunda-feira (02/05), das 6h às 12h, em ambos sentidos

Restrições no feriado de Corpus Christi

BR-277

Quarta-feira (07/06), das 14h às 20h, no sentido Paranaguá

Quinta-feira (08/06), das 6h às 12h, no sentido Paranaguá

Domingo (11/06), das 14h às 20h, no sentido Curitiba

Segunda-feira (12/06), das 6h às 12h, no sentido Curitiba

BR-376

Quarta-feira (07/06), das 14h às 20h, em ambos sentidos

Quinta-feira (08/06), das 7h às 13h, em ambos sentidos

Domingo (11/06), das 11h às 17h, em ambos sentidos

Segunda-feira (12/06), das 7h às 13h, em ambos sentidos

Com informações do G1.

