BR-277 e BR-116 continuam com bloqueios parciais nesta quarta

Pistas seguem bloqueadas

A BR-277, em São José dos Pinhais, e a BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, continuam bloqueadas parcialmente nesta quarta (30) devido à queda de barreiras na última segunda-feira (28), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

A pista sentido litoral na BR-277 foi totalmente interditada no quilômetro 60, na antiga praça de pedágio da Ecovia, na noite desta terça-feira (29). No local, o fluxo segue apenas em faixa única sentido Curitiba. Foram duas quedas de barreira nos quilômetros 40 e 41, em Morretes, desde segunda (28).

Em Campina Grande do Sul, na BR 116, km 58, ocorreu uma interdição parcial (acostamento), sentido Curitiba, sem previsão de liberação, em virtude de desmoronamento de terra.

A Estrada da Graciosa também segue bloqueada.

Vítimas

Até o momento não há informações sobre a quantidade total de vítimas e veículos envolvidos. Seis pessoas foram resgatadas com vida e duas, infelizmente, em óbito. A primeira vítima fatal foi identificada. Trata-se do caminhoneiro José Maria Pires, de 60 anos, morador de São Francisco do sul, em Santa Catarina.

