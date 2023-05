BR-277 continua totalmente interditada no PR; veja rotas alternativas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta os motoristas que a rodovia BR-277 continua totalmente interditada nesta quarta-feira (31), na altura do quilômetro 484, em Nova Laranjeiras, Paraná. De acordo com a corporação, não há previsão de liberação da pista.

Os dois sentidos da rodovia foram interditados nesta terça-feira (30), após o derramamento de carga de monoetalamina, um produto perigoso e corrosivo. O material se espalhou na pista após um acidente envolvendo um caminhão.

Equipes da PRF, em conjunto com o DER, IAT, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, estão monitorando a situação. Conforme as autoridades, 16 bombonas, cada uma com 1.000 litros, caíram do caminhão. O produto é combustível e, apesar de não inflamar com facilidade, quando aquecido pode gerar misturas explosivas com o ar.

O congestionamento no local é grande, e a PRF orienta que os condutores sigam rotas alternativas. Aqueles que seguem sentido capital-interior podem pegar a PR-473, já os que fazem interior-capital, podem seguir pela PR-471, ambos por Quedas do Iguaçu.

