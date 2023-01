BR-277 apresenta congestionamento sentido litoral neste sábado (07)

Da Redação

As filas acontecem na região do quilômetro 42, em Morretes

Em período de férias e em pleno verão, a busca pelas praias do Paraná neste final de semana ainda é grande. Após o trânsito aumentar consideravelmente na noite desta sexta-feira (06), este sábado (07) amanheceu com mais de 15 quilômetros de congestionamento na BR-277, na pista Curitiba/Paranaguá.

As filas acontecem na região do quilômetro 42, em Morretes, onde foram registrados deslizamentos de terra entre os meses de outubro e novembro de 2022. No local, o tráfego de veículo é controlado e apenas três faixas estão liberadas, sendo duas no sentido litoral.

Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), por volta das 08h30 deste sábado (07), o congestionamento sentido litoral começava no quilômetro 57 e se estendia até o Km 42.

Em decorrência do aumento do trânsito, a atenção e tempo de viagem aumentam. Os motoristas podem optar também por rotas alternativas, como pela BR-376, que também está com tráfego controlado, mas até o momento não registra congestionamentos.





Fonte: Informações RicMais.

