BPFron e PF apreendem cigarros contrabandeados no Paraná

Da Redação

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e policiais federais apreenderam um caminhão, uma embarcação e 22.500 pacotes de cigarros contrabandeados neste domingo (19), em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Eles estavam patrulhando as proximidades do Lago de Itaipu, no distrito de Porto Mendes, durante a Operação Hórus, quando avistaram uma embarcação atracando em um porto. Com a aproximação policial, os indivíduos fugiram, mas deixaram as mercadorias.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra, também no Oeste. Estima-se um prejuízo de R$ 1,8 milhão aos criminosos somente com esta apreensão.

Fazem parte do programa de vigilância permanente das áreas de fronteira equipes do BPFron e demais unidades da PM, Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal e Exército Brasileiro e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI-PR, que busca integrar e articular ações de segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.

Agência Estadual do Paraná.