Da Redação

Na segunda-feira (09/05) policiais militares do Pelotão de Operações com Cães do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira patrulhavam a cidade de Cascavel-PR, durante Operação Hórus, quando abordaram um ônibus de transporte intermunicipal.

continua após publicidade .

No veículo foram encontrados 350 pacotes de cigarros contrabandeados.

Três passageiros proprietários das bagagens foram identificados e orientados. Os cigarros contrabandeados foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel-PR.