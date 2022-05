BPFron apreende carro carregado com cigarros contrabandeados

Da Redação

Policias militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) patrulhavam a cidade de Foz do Iguaçu, no sábado (30), durante Operação Hórus, quando avistaram um veículo estacionado em um estabelecimento comercial.

O carro estava carregado com 1.250 pacotes de cigarros contrabandeados, dois rádios comunicadores e foi encontrado e um cigarro de maconha no interior do veículo.

Dois homens que estavam no estabelecimento foram identificados como proprietários do veículo e materiais. Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Policiais militares do 14º Batalhão prestaram apoio no encaminhamento do veículo e materiais apreendidos aos procedimentos cabíveis.