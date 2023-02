Borracharia fica destruída após incêndio no Paraná: "Foi assustador"

Da Redação

Uma investigação será realizada pela perícia para averiguar as causas do incêndio

Um incêndio de grandes proporções destruiu o barracão de uma borracharia em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. As chamas começaram na noite desta segunda-feira (20) e assustaram vizinhos. Ninguém ficou ferido.

Um homem que vive na residência que faz divisa com o muro da borracharia precisou sair de casa com a filha às pressas. O morador aguarda atualizações do Corpo de Bombeiros para saber as condições de segurança e, então, retornar ao imóvel.

"Foi susto pra nós, pra todo mundo que viu. Foi assustador. Chama alta [...] saí correndo, larga tudo", afirmou o homem. Para a reportagem da PRC, a população contou que ouviu uma forte explosão e, logo na sequência, as chamas tiveram início.

Eles relataram, ainda, que já haviam aberto protocolos contra o local. Ao procurarem a Prefeitura Municipal, os moradores reclamaram do risco de incêndios e de criadouros de focos do mosquito da dengue. De acordo com eles, os materiais ficavam dentro do barracão e o trabalho era sempre realizado com as portas fechadas.

Do lado de fora do barracão da borracharia, diversos pneus e materiais queimados foram empilhados. Uma investigação será realizada pela perícia para averiguar as causas do incêndio.

