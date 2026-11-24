O projeto BookTube, desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação Setorial (NCS) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), figura entre os finalistas do Brasil Digital Awards 2026 na categoria Impacto Social e Transformação. A premiação, promovida pela Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid), reconhece estratégias, serviços e cases digitais de destaque no país, com cerimônia marcada para o dia 7 de dezembro, em São Paulo (SP).

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Integrado à biblioteca digital Leia Paraná, o BookTube apresenta livros do acervo por meio de produções audiovisuais que exploram personagens, histórias, conflitos, temáticas e interpretações. Em vez de se limitar a resenhas tradicionais, a iniciativa emprega cenários, figurinos, objetos e recursos narrativos para aproximar os jovens da literatura, com gravações realizadas em estúdios, escolas e outros espaços, contando com protagonismo estudantil e recursos de acessibilidade, como legendas e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Desde agosto de 2023, o projeto acumula 15 produções audiovisuais que também servem de apoio pedagógico aos professores.

"Estar entre os finalistas de uma premiação nacional é motivo de orgulho para a educação do Paraná", disse o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. "O BookTube mostra como podemos utilizar a tecnologia e a criatividade para despertar o interesse dos estudantes pela leitura, aproximando os jovens da literatura por meio de linguagens conectadas à sua realidade. Esse reconhecimento valoriza também o trabalho dos profissionais que desenvolvem iniciativas inovadoras para fortalecer a educação pública".

Para a chefe do Núcleo de Comunicação Setorial da Seed-PR, Daniela Fogaça, a indicação ao prêmio representa o reconhecimento de um trabalho que une comunicação estratégica, criatividade e inovação a serviço da educação. Segundo ela, a chegada à final evidencia a importância de alinhar a comunicação às mudanças nos interesses e comportamentos dos alunos. "O BookTube é um exemplo de como podemos explorar novos formatos e narrativas para dar visibilidade às iniciativas da rede e criar conexões mais próximas com os jovens. É uma satisfação ver esse trabalho coletivo ganhar destaque e chegar à final de um prêmio nacional", afirmou.

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A elaboração do BookTube envolve pesquisa sobre as obras, roteirização, planejamento audiovisual, gravações e edição pela equipe do NCS. Priscila Angélica Santos, responsável pela condução do projeto no núcleo, destacou que o desafio é tornar a literatura atrativa e gerar identificação entre os estudantes e as histórias. "O BookTube nasceu de uma ideia que tive a alegria de conceber e acompanhar, com o objetivo de incentivar a leitura de forma lúdica e valorizar o protagonismo juvenil. O projeto cresceu graças à contribuição de muitos profissionais, especialmente das equipes técnicas e dos editores, fundamentais para sua realização".

O Leia Paraná reúne 136 obras clássicas e contemporâneas em formatos de livro digital e audiolivro, acessíveis por celular, computador ou tablet, funcionando como um clube de leitura digital conectado ao currículo escolar, às avaliações e ao acompanhamento pedagógico dos docentes. Já o Brasil Digital Awards 2026 conta com dez categorias, com até três finalistas em cada, escolhidos por um júri técnico, e será entregue na mesma data do Brasil Publisher Awards, que contempla outras 11 categorias voltadas a mídias digitais; juntas, as duas premiações somam 21 categorias e 348 cases inscritos.