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"Bons Olhos Paraná" entrega mais de 500 óculos no Vale do Ivaí

Entregas do programa ocorreram em Faxinal, com 263 óculos, Ivaiporã, com 269, e Arapuã, com 29

Escrito por Da Redação
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Autor Desde o lançamento do programa, milhares de estudantes já receberam atendimento oftalmológico em todas as regiões do Estado - Foto: Divulgação

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), entregou 561 óculos gratuitos nesta terça-feira (11) para estudantes das redes estadual e municipal de ensino em três municípios do Vale do Ivaí. As entregas do programa Bons Olhos Paraná ocorreram em Faxinal, com 263 óculos, Ivaiporã, com 269, e Arapuã, com 29. Os municípios fazem parte da segunda fase da ação, que já soma mais de 17 mil óculos entregues.

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A programação continua nesta quarta-feira (12), em Iretama e Cambará, e na quinta-feira (13), em Conselheiro Mairinck. Nesta quarta, serão entregues 460 óculos, sendo 113 em Iretama e 347 em Cambará. Na quinta, estudantes de Conselheiro Mairinck recebem outros 87 óculos. Ao todo, a etapa contempla 1.108 estudantes com óculos gratuitos, após a realização de consultas oftalmológicas e exames especializados.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Social e Família em exercício, Luiza Simonelli, destacou a importância da iniciativa. “O Bons Olhos Paraná transforma a realidade de milhares de estudantes ao garantir acesso gratuito às consultas, exames e óculos. O programa foi pensado pelo ex-secretário Rogério Carboni, ao lado do governador Ratinho Junior e da primeira-dama, Luciana Saito Massa, que tiveram papel fundamental na criação e implantação desta política pública”, afirmou.

O programa realiza consultas oftalmológicas, exames especializados e entrega gratuita de óculos. Criado para integrar saúde, educação e cidadania, o Programa Bons Olhos Paraná já se consolidou como uma das maiores iniciativas de saúde ocular voltadas a estudantes da rede pública no Estado.

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Na primeira fase da iniciativa, em 2025, o programa realizou mais de 84 mil atendimentos oftalmológicos, 55 mil testes ortópticos e entregou 8.300 óculos em 93 municípios. Agora, na segunda fase, o programa está investindo R$ 64,7 milhões, financiados pelo Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), para atender mais de 539 mil alunos em outros 275 municípios. Apenas os 31 maiores municípios do Paraná não foram contemplados.

Desde o lançamento do programa, milhares de estudantes já receberam atendimento oftalmológico em todas as regiões do Estado. Além de identificar precocemente problemas de visão, o Bons Olhos Paraná busca reduzir a evasão escolar, melhorar o rendimento dos alunos e ampliar o acesso aos serviços de saúde ocular.

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