Boneco é confundido com cadáver e mobiliza autoridades no Paraná

Uma brincadeira de mau gosto provocou grande susto na população do Bairro das Nações, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, na manhã desta terça-feira, 30. Moradores acionaram a Guarda Municipal, relatando que havia um cadáver, com os pés e as mãos amarrados, em um terreno próximo a uma escola na Rua Finlândia.

No local, os agentes avistaram o suposto corpo, com roupas manchadas do que seria possivelmente sangue e com um cigarro próximo a boca. Os guardas municipais estavam se preparando para isolar o local e acionar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML), quando um dos agentes, suspeitando de que havia algo errado, tocou o corpo e verificou que se tratava, na verdade, de um manequim.

Foto por Reprodução / GM Fazenda Rio Grande

Com o fato esclarecido, a equipe informou os moradores que o caso se tratava de um trote e o boneco foi recolhido e descartado em local apropriado.

O responsável pela “brincadeira” ainda não foi identificado.

