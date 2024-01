Bombeiros salvaram 851 pessoas em menos de um mês no Litoral do PR

Em apenas 20 dias, o Corpo de Bombeiros do Paraná já fez 851 salvamentos no Litoral do Estado. O número considera do dia 16 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024. De acordo com os dados, nesse período, quatro pessoas morreram nas praias paranaenses.

Os números acendem um alerta para a corporação, já que na temporada passada, de 17 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, realizou 1284 salvamentos. Nesse período, houve 10 mortes no litoral do estado.

O tenente Adonis Bacuri, do Corpo de Bombeiros, explica que os riscos no mar são muito grandes e muitas vezes não são vistos pelos banhistas. Ele orienta que os adultos devem ficar a uma distância em que possam alcançar as crianças, e não monitorem apenas de longe, olhando, porque pode não dar tempo de prestar socorro se necessário.

Além disso, a recomendação é não entrar na água após ingerir bebida alcóolica, que pode prejudicar os reflexos do banhista.

A recomendação dos bombeiros também é: ao notar alguém se afogando, os guarda-vidas devem ser chamados imediatamente para que a corporação tome as providências necessárias. Os bombeiros alertam que, se a pessoa resolve, sozinha, salvar a outra, também corre o risco de se afogar.

Bandeiras de sinalização

O Corpo de Bombeiros mantém em praias do Paraná bandeiras e placas que indicam se o local é seguro para banho. A recomendação é que os veranistas evitem áreas não monitoradas pela corporação. Os postos salva-vidas funcionam das 8 às 19 horas.

Aprenda a seguir o que cada cor de bandeira significa e medidas de prevenção contra afogamentos:

Bandeira vermelha e amarela: significa que a área é protegida por guarda-vidas;

Bandeira preta: significa que a área não é protegida por guarda-vidas;

Bandeira verde: significa que o local é adequado para banho e tem baixo risco de afogamentos e incidentes;

Bandeira amarela: significa que o local tem risco médio de afogamentos e incidentes. Indica que há presença de ondas, correntes e outros fatores de risco. Significa que a área é contraindicada para nadadores inexperientes e que nadadores experientes devem ter cuidado;

Bandeira vermelha: significa que o local tem risco alto de afogamentos e incidentes. Indica que há ondas, correntes e outros fatores de perigo. Significa que a área é contraindicada para todos os nadadores. Banhistas devem ter grande atenção e cuidado;

Bandeira dupla vermelha: indica que a área está interditada para banho.

