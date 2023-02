Bombeiros salvam bebê de 9 dias que estava engasgada no PR

Da Redação

A criança estava com obstrução de vias aéreas e o pai buscava por ajuda

O Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa protagonizou o salvamento de uma bebê recém-nascida na madrugada deste domingo (26). De acordo com informações dos próprios bombeiros, um pai chegou no Quartel Central com sua filha de apenas 9 dias no colo. A criança estava com obstrução de vias aéreas e o pai buscava por ajuda. As informações são do portal Arede.

Rapidamente, o rádio operador Cabo Silveira realizou uma manobra e desobstruiu o leite, fazendo a criança voltar a respirar. A bebê chegou a ficar cianótica (pele e lábios azuis), mas aos poucos voltou à coloração normal, foi aquecida, e entregue aos socorristas do SIATE. Na sequência, a recém-nascida foi encaminhada à UPA Santa Paula e posteriormente reencaminhada ao Hospital Unimed.

