Bombeiros realizam treinamento de rapel na Catedral de Maringá

O treinamento foi na manhã desta quarta-feira, 15, e despertou curiosidade das pessoas que passavam pelo local

Bombeiros realizaram um treinamento de rapel na Catedral de Maringá. O treinamento foi na manhã desta quarta-feira, 15, e despertou curiosidade das pessoas que passavam pelo local.

De acordo com o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, a simulação foi realizada para testar novos equipamentos de rapel enviados ao grupamento pelo Governo do Estado.

Por se tratar de um tipo de ocorrência pouco registrada em Maringá e região, o trabalho também serviu para instruir oficiais sobre os procedimentos que devem ser adotados neste tipo de resgate. Por conta da Catedral estar passando por obras, os bombeiros tiveram autorização para realizar o treinamento no local.

