Bombeiros não encontram vítimas em rio que passa pela BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

grupo seguiu por cerca de um quilômetro do ponto do deslizamento e não encontrou ninguém

Uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) percorreu o rio São João, nesta sexta-feira (02), em busca de vítimas do deslizamento na BR-376, em Guaratuba. A intenção da operação era procurar por pessoas que pudessem ter caído de veículos.

continua após publicidade .

Conforme informações, não foram localizadas vítimas durante o trabalho dos bombeiros. O grupo seguiu por cerca de um quilômetro do ponto do deslizamento e não encontrou ninguém no leito do rio.

LEIA MAIS: Caminhonete rebaixada de 'auto escola' é apreendida no Paraná

continua após publicidade .

O jornalista da Nader Khalil, da emissora RICtv, também na manhã desta sexta (02), acessou uma área que é considerada o ponto de origem do deslizamento de terra. O local é de mata intensa e com solo bastante instável.

Devido às fortes chuvas, que caem na região desde o último final de semana, o morro ainda está encharcado e há bastante barro, o que dificulta os trabalhos dos profissionais da concessionária que fazem a análise diária do terreno.





Fonte: Informações da RicMais.

Siga o TNOnline no Google News