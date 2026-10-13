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RESGATE

Bombeiros localizam corpo de comerciante desaparecido em prainha de Porto Rico

Vítima de 47 anos sumiu na tarde de sábado (10) na Praia de Santa Rosa; corpo foi localizado a quatro quilômetros do ponto de desaparecimento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bombeiros localizam corpo de comerciante desaparecido em prainha de Porto Rico
Autor Resgate aconteceu na manhã desta terça-feira (13) - Foto: Corpo de Bombeiros

O corpo do comerciante de 47 anos que estava desaparecido desde o último sábado (10) foi encontrado na manhã desta terça-feira (13) na Praia de Santa Rosa, conhecida como Prainha, em Porto Rico, no Noroeste do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada a cerca de quatro quilômetros de distância do ponto onde havia sido vista pela última vez. O homem morava no município e trabalhava na própria prainha, localizada às margens do Rio Paraná.

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O desaparecimento ocorreu quando o comerciante tentou fazer uma travessia a nado entre o rio e uma ilha. Durante o trajeto, ele passou por um trecho de corredeira, área considerada perigosa por apresentar um desnível que aumenta consideravelmente a velocidade e a força da água.

Para realizar o resgate, o Corpo de Bombeiros montou uma operação que se estendeu ao longo dos últimos dias. A varredura na água foi executada por três mergulhadores da corporação, que contaram com o suporte de uma embarcação equipada com sonar. O aparelho, que emite ondas sonoras para mapear o fundo do rio, foi fundamental nas tentativas de detectar a localização do corpo submerso na região.

As informações são do G1

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acidente aquático Corpo de Bombeiros desaparecimento Praia de Santa Rosa resgate Rio Paraná
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