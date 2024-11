Bombeiros formam integrantes para força-tarefa que atua em desastres

continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) encerrou com uma solenidade, nesta sexta-feira (25), o treinamento de 42 novos integrantes da Força-Tarefa de Resposta a Desastres. Ao longo de três semanas, os profissionais tiveram 154 horas de aulas teóricas e práticas, incluindo busca e resgate em deslizamentos, condução de embarcações, geoprocessamento e orientação, salvamento em águas rápidas e combate a incêndios florestais. Participaram da capacitação militares de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e Campos Gerais.

A capacitação, além de ampliar as habilidades dos bombeiros militares, assegura uma tropa pronta para atuar em qualquer situação de desastre no Paraná, em território nacional ou internacional, em grandes emergência e cenários que exigem técnicas especiais, como aconteceu recentemente nas enchentes do Rio Grande do Sul e nos incêndios florestais no Pantanal.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, este treinamento é uma grande conquista da Corporação. “Através da força tarefa temos bombeiros mais capacitados e de pronto emprego para atuar em desastres de diversas naturezas. Com isso todos ganham, o Corpo de Bombeiros e a população paranaense”.



Segundo o Major Ícaro Gabriel Greinert, comandante do Grupo de Operações e Socorro Tático, essa nova formação é fruto de um processo iniciado em 2017 e intensificado após o auxílio que a corporação deu ao Rio Grande do Sul, na Operação Vale Taquari, em 2023. No mesmo ano, mais 100 bombeiros foram capacitados. Em 2024, a Força-tarefa trabalhou em desastres novamente no Rio Grande do Sul, em maio, e nos incêndios no Pantanal, em julho, além dos incêndios florestais no Paraná.

“Hoje formamos mais 42 bombeiros, capacitados para responder a enchentes, deslizamentos, incêndios florestais e resgates em estruturas colapsadas, uma conquista para a corporação e a população", ressaltou.

A partir do dia 28 de outubro, novas turmas serão formadas em Cascavel e Londrina, somando 104 novos integrantes à Força-Tarefa do Paraná em 2024.



