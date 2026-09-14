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DESAPARECIMENTO

Bombeiros entram no 3º dia de buscas por pescador que caiu em represa no PR

Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, participava de um torneio em Rio Bonito do Iguaçu

Escrito por Da Redação
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Bombeiros entram no 3º dia de buscas por pescador que caiu em represa no PR
Autor Buscas são realizadas pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira (14) as buscas por Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, que desapareceu no último sábado (12) na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O jovem sumiu nas águas após o barco em que estava com outras duas pessoas sofrer uma falha mecânica durante uma etapa de um campeonato de pesca esportiva.

-LEIA MAIS: Hilux com placas de Arapongas é encontrada tombada às margens da PR-170 em Apucarana

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O acidente ocorreu por volta das 10h30, na localidade conhecida como "Duas Barra Mansa". Segundo a Polícia Militar e os bombeiros, a embarcação perdeu o controle da direção, começou a girar descontroladamente e arremessou os três ocupantes na água. A corporação destacou que nenhum deles usava colete salva-vidas no momento da queda.

Uma equipe que estava em outra embarcação próxima presenciou a cena e prestou socorro imediato, conseguindo resgatar dois dos homens. Matheus, no entanto, submergiu antes de ser alcançado. Os sobreviventes foram atendidos por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a um posto de saúde municipal. À polícia, eles relataram ter ouvido um barulho forte antes da perda repentina de controle do barco. As operações de busca e resgate seguiram ao longo do fim de semana, sem indícios do rapaz, entrando agora no terceiro dia de trabalhos contínuos.

Em decorrência do acidente, a organização do 21º Campeonato Santiago Pesca Esportiva de Traíra cancelou o evento. Em nota oficial, o grupo lamentou a fatalidade, confirmou que a falha foi causada pelo rompimento do cabo de direção do barco e ressaltou que acionou imediatamente seu protocolo de apoio para auxiliar nos resgates. A organização também reiterou que orienta constantemente os competidores sobre os cuidados na navegação e o uso de equipamentos de proteção para minimizar riscos.

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Com informações do g1

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acidente Bombeiros desaparecimento pesca esportiva REPRESA
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