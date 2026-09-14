Bombeiros encontram corpo de homem no Rio Ribeira após enchentes em Rio Branco do Sul
Vítima foi achada na tarde desta segunda-feira (14) por equipes táticas. Região do Vale do Ribeira sofre com alagamentos
O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) localizou, na tarde desta segunda-feira (14), o corpo de um homem às margens do Rio Ribeira, na cidade de Rio Branco do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. A descoberta ocorreu por volta das 15h, em meio aos intensos trabalhos de socorro na região do Vale do Ribeira, que foi severamente castigada por enchentes e alagamentos provocados pelas fortes chuvas do último fim de semana.
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As operações de busca haviam começado na manhã de domingo (13), conduzidas por equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) em parceria com o Posto de Bombeiros Comunitário do município. Para acessar as áreas críticas e lidar com as condições adversas da correnteza, os militares utilizaram viaturas com tração 4x4, um barco de rafting e uma motoaquática. Agora, o corpo passará pelos procedimentos legais de identificação, que ficarão a cargo das equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil do Paraná, órgãos que também mantêm efetivo mobilizado nas áreas atingidas.
Apesar da localização da vítima, o GOST informou que as varreduras continuam na região em busca de outros possíveis desaparecidos. De acordo com o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, as ações das forças de segurança ocorrem de maneira ininterrupta. O secretário destacou que todos os esforços e recursos do Estado estão sendo empregados para mitigar os impactos e prestar assistência à população afetada pelos eventos climáticos extremos.
A atuação das equipes em Rio Branco do Sul integra uma ampla força-tarefa coordenada pelo Governo do Estado. Desde a última sexta-feira (11), o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) opera em status de alerta máximo, 24 horas por dia, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. A estrutura centraliza informações e organiza o despacho de agentes das esferas estadual, municipal e federal. Para dar ainda mais agilidade ao atendimento das ocorrências de maior complexidade, postos de comando operacionais avançados foram instalados estrategicamente nos municípios de Cerro Azul e Adrianópolis.