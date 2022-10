Bombeiros encontram corpo de bebê que desapareceu em Pato Branco

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo estava no Rio Cachoerinha, próximo ao local onde bebê desapareceu junto com a irmã de 7 anos

O Corpo de Bombeiros confirmou na tarde deste domingo (16) que localizou o corpo de um bebê de oito meses que desapareceu após o carro onde ele estava ser arrastado por uma enxurrada, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo os bombeiros, o corpo estava no Rio Cachoerinha, próximo ao local onde desapareceu junto com a irmã de 7 anos. O corpo da menina foi encontrado na quinta-feira (13). Veja mais abaixo.

LEIA MAIS: Mais de 170 pessoas estão desalojadas em função das chuvas



continua após publicidade .

De acordo com a corporação, as crianças estavam no carro com os pais na terça-feira (11) na localidade de São Miguel Cachoeirinha, que fica a 18 quilômetros do Centro de Pato Branco.

Ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água, e as crianças sumiram na correnteza. Segundo o Simepar, o município acumulou mais de 100 mm de chuva entre a noite de segunda-feira (10) e a manhã de terça.

O carro foi localizado, mas as crianças não estavam nele. O pai e a mãe das duas crianças conseguiram sair do veículo. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois.

continua após publicidade .

Equipes com cães farejadores que vieram de Cascavel e Curitiba também auxiliaram nas buscas pelo bebê encontrado neste domingo.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News