Bombeiros encontram corpo de adolescente de 14 anos em Matinhos

O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo à beira mar no balneário Gaivotas, em Matinhos, no litoral do Paraná, por volta das 5h30 deste sábado (6). De acordo com a corporação, pessoas que passavam pela praia viram o corpo e acionaram a Polícia Militar (PM), assim como os bombeiros.

As autoridades informaram que o corpo localizado é de uma pessoa jovem, do sexo masculino. Eles acreditam se tratar do adolescente de 14 anos, morador de Ponta Grossa nos Campos Gerais do Paraná, que havia desaparecido na última quinta-feira (4), por volta das 17h30, no balneário Costa Azul.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.



