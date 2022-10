Bombeiros encontram corpo da adolescente desaparecida no Rio Marrecas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo foi encontrado em local de dificil acesso

Equipe de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros localizaram no final da tarde de segunda-feira (24), o corpo da adolescente de 17 anos que havia pulado no Rio Marrecas, em Francisco Beltrão.

continua após publicidade .

As buscas foram iniciadas na tarde de sexta-feira (21) na ponte entre os bairros Cango e Presidente Kennedy, onde uma mulher teria visto a adolescente caindo no Rio Marrecas e acionou a Polícia Militar (PM).

- LEIA MAIS: Turista que caiu nas Cataratas do Iguaçu é encontrado

continua após publicidade .

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, moradores avistaram o corpo enroscado em galhos e pedras no rio no final da Avenida Roma, no bairro Jardim Itália.

As equipes foram ao local de difícil acesso e com uso de um bote, resgataram a vítima que estava usando camiseta de um colégio da cidade. O corpo da adolescente foi removido ao IML para necropsia e identificação oficial.

Corpo de homem também foi encontrado no Rio Marrecas

continua após publicidade .

Antes do resgate do corpo da adolescente, no período da manhã, o corpo de um homem usando tornozeleira também foi encontrado no Rio Marrecas e removido ao IML de Francisco Beltrão.

O homem há pouco tempo teria deixado a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão (PEFB) e se encontrava em liberdade condicional. A Polícia Civil investiga o caso.

* Com informações RBJ/Rádio Onda Sul FM

Siga o TNOnline no Google News